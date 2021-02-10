大熱新股諾輝健康（6606）今日（10日）截止招股，據悉初步凍資超過8,500億元，成為無收入生科新股（B股）「凍資王」，超購逾4,130倍，僅次於2018年上市的毛記葵涌（1716），成為本港史上第二大超購王。外電早前傳諾輝擬以招股價上限26.66元定價，集資逾20億元，而國際配售已獲大幅超額認購。

消息指，諾輝吸引逾107萬人申請認購，有多達760名投資者「頂頭槌」認購，亦是繼快手（1024）、醫渡科技（2158）後，第三隻認購人數破百萬人的新股。

根據諾輝的回撥機制，公開發售超購100倍或以上，股份發售比例將回撥至50%，令公開發售部分可分配股份增至3829.9萬股或76,598手，甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半，但相對逾百萬人申請認購，貨源依然極缺。參考有117萬人認購的醫渡科技，認購人數比諾輝多約10萬人，但公開發售可分配股份達7822.5萬股或78.2萬手，認購200手穩中一手；有142萬人認購的快手，公開發售可分配股份僅2191.3萬股或21.9萬，結果整個甲組（認購500萬元以下）認購均需要抽籤才獲分配1手，為新股有史以來首見，乙組頭（認購500萬元或以上）才能獲中1手。

今次諾輝會否重現快手爭崩頭的情況，甚至更誇張連乙組頭都未必穩中一手？諾輝將於農曆新年後，2月17日（下周三）公佈分配結果，18日上市。

諾輝今次招股，引入16名基石投資者，陣容強勁，包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡主權基金GIC及OrbiMed等生物科技IPO常客，合共認購1.24億美元（約9.7億港元），相當於集資額約55.29%。

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