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【本報訊】山頂大地主之一九龍倉（004），去年底以高達每方呎樓面地價4.62萬元奪得山頂文輝道豪宅地皮，毗鄰的文輝道9及11號地皮，最終亦由九龍倉夥拍有「重慶李嘉誠」稱號的張松橋、甘比等，以72.5億取得。每呎樓面地價5萬元，破盡本港官地史上紀錄。

地皮上周截標，本地「大孖沙」如新地（016）、長實地產（1113）都有入標。為爭取勝算機會，是次九龍倉以合組財團方式，夥拍前華置主席「大劉」劉鑾雄胞弟劉鑾鴻、劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻、有「重慶李嘉誠」稱號商人張松橋，以及信置集團主席黃志祥持有的Boswell Holding Limited，聯手購入山頂地王；九龍倉連下兩幅豪宅地王，合共金額達192億元。

九倉擁鄰地 有協同效應

是次投得文輝道住宅地，九龍倉獨佔五成權益，主席兼常務董事吳天海指，山頂優質地塊極為罕有，文輝道地塊座擁港島南區無敵海景，更形珍貴。集團很高興合組投得文輝道地塊，連同去年年底集團投得的文輝道2至8號地塊，兩者可望帶來協同效應。

文輝道9至11號地盤面積約5.45萬方呎，可建樓面面積約14.5萬方呎，九龍倉牽頭組成的大財團以呎價5萬元奪得，成為至今官地呎價紀錄新高，比姊妹地文輝道2至8號地呎價46,272高出逾8%，個半月來兩度刷新呎價紀錄。其後已是新地2006年以18億元奪得的山頂加列山道地，呎價42,196元。

甘比：港有合適機會便投資

對於首次投官地，即創地價紀錄奪山頂文輝道，「甘比」陳凱韻表示，對於香港的前景充滿信心，只要遇到合適的機會，便會在香港投資。

據悉，甘比早前亦有與利福合作競投山頂文輝道第2、4、6及8號土地，惟最終土地由九倉投得。是次投地為延續上次合作。

萊坊執行董事林浩文表示，是次文輝道地王中標價十分理想，反映發展商對未來山頂豪宅的信心十足，中標發展商在山頂亦有多個項目，可產生協同效應，對銷售策略亦有好處。他相信這成交價對山頂地價有指標性作用，亦對山頂豪宅市場有正面影響。

林浩文認為，山頂未來供應量稀少，現時亦無空置稅，及樓面面積比分拆前細，估計會以「超豪屋仔」為主打，混合「低密度分層單位」發展。估計總發展成本約100億元，料落成每呎可賣9萬元起。