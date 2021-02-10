長江基建（1038）是成功的上市公司，1996年以12.65元招股，現價41.95元，較招股價高出2.3倍（同期恒指升1.3倍），2020年盈利預測83.4億元，較掛牌年高出2.5倍。但現價的吸引力，遠遠不如長和（001）。

長和市值2,063億元，長建市值1,112億元。長和佔長建71.93%，值800億元，相等於長和本身市值近4成。

1）PE比拼：長建2019年往績PE 10倍，2020年預測12.7倍。長和2019年往績PE 5.1倍，2020年不計出售歐洲電訊發射塔盈利，預測PE 7.9倍，較長建折讓38%；有192億元來自出售歐洲發射塔，計入此項目，PE低至4.5倍，較長建折讓更達65%。2021年，長和PE更低，因為來自出售歐洲發射塔的盈利達356億元，較2020年更多。（長和基本上是以前的和黃，2015年改組前的6年，和黃平均PE 12.4倍，遠較現時為高。）

2）PB比拼：長建2020年預測PB 0.88倍，長和預測PB低至0.41倍，較長建折讓53%。若然計入出售歐洲發射塔待入賬的盈利，長和的PB更低至0.38倍。

3）股息率比拼：長建派息比率59%，2020年預測股息率4.7厘。長和派息比率31%，2020年預測股息率3.9厘（出售歐洲發射塔盈利不用作泒息），至6.9厘（出售歐洲發射塔盈利按比例派息），中間落墨5.4厘，高過長建頗多。

4）大行目標價比拼：大行睇長建平均目標價52元，較現價高出24%；睇長和平均目標價72.5元，較現價高出36%。

＊長和現價53.5元，本欄目標價重溫：77元，潛在升幅44%。高盛睇82元，Morningstar睇78元。有長建在手者，宜售長建換馬到長和。

同場加映：國壽（2628）現價16.36元，今年以來跌4.3%，跑輸恒指 多達15個百分點。Morningstar本周一出報告睇26.45元，招銀國際上周五報告睇28.1元。

國壽H股最吸引的，是較A股折讓60%，而過去6年平均只折讓34%；若然折讓與往年平均相同，應值26.6元。此外，平保（2318）H股較A股只折讓4%。國壽H股折讓較行家又是大到離地。睇PE，2020年預測7.4倍，較6年平均19倍折讓逾6成。

上月28日於17元薦買國壽，現價16.36元，跌4%，低買更着數。目標價重溫：22.4元，潛在升幅37%。

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