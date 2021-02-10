隔晚美股中止連升六日走勢，標普500指數稍回0.1%，不過今日盤前時段，三大指數期貨悉數向上，齊齊升大約0.3%，繼續指向歷史新高水平。

截至香港時間21:00，最活躍成交︰富途（FUTU）升17.5%、大麻公司Tilray（TLRY）升25%、百度（BIDU）升6.3%。

市場焦點之一落在TikTok，《華爾街日報》報道TikTok出售予甲骨文及Walmart交易無限期擱置，據報美國新任總統拜登正重新審視TikTok的風險。甲骨文（ORCL）盤前0.6%，Walmart（WMT）跌0.1%。

中概股繼續有強勁表現，百度（BIDU）擬成立獨立人工智能晶片企業，股價盤前升6.3%至313.6美元﹔富途（FUTU）飆17%至181美元。

另外，Call車App公司飆升，Lyft及Uber分別升12%及6.4%，其中Lyft業績顯示集團無限接近收支平衡，其聯合創辦人John Zimmer指公司今年將肯定能夠做到經調整季度盈利。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！