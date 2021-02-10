恆馳正式發佈恆馳7、恆馳8、恆馳9三款車型，受消息刺激，恒汽升19.47%，報58.9元，創新高。

恆大旗下新能源汽車品牌「恆馳」微信發布恆馳7、恆馳8、恆馳9三款車型，其中恆馳7是純電B級豪華轎車，恆馳8是純電C級豪華轎跑，恆馳9是純電B級豪華中型SUV。

自2019年進軍新能源汽車，恆大目前已發佈9款新車。去年8月，恆汽同時發佈「恆馳」首期6款車型，覆蓋A到D級級別，包括轎車、轎跑SUV等車型，不過至今這些車型尚未量產。

2月3日，網上流傳一系列恆馳在雪地中進行冬季測試的相片，恆大主席許家印更於前線視察，其後證實為10輛恆馳汽車在零下35攝氏度的冬季測試。有業內人士認為，冬季測試是新車上市前的關鍵點。

目前，恆大汽車上海、廣州兩大生產基地目前已啟動試生產。按規劃，恆馳品牌首款車型計劃今年上半年試生產，冀下半年量產。

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