農曆新年將至，臨近收爐前夕，發展商繼續部署推盤步伐。會德豐旗下啟德新盤Monaco二期，最新命名為Grande Monaco。發展商指，料項目價錢將較一期有一成增幅。

會德豐常務董事黃光耀指，Grande Monaco將於農曆新年假期後繼續部署推售，包括安排上載樓書等，加上項目地理環境較一期更佳，價錢方面會有一成增幅。黃續指，Grande Monaco涉及247伙，由2座高座和4座低座住宅組合而成，分別為項目第1A及1B座、低座A座至D座。標準單位戶型包括1至4房戶型，實用面積約為340至960方呎。

至於一期項目至今累售328伙，佔可發售單位約九成，套現約39億元，單位平呎成交均價達24,586元。其中項目唯一複式單位招標單位為2A座38樓A室，實用面積1,394方呎，為四房兩套連天台特色單位，招標價為4,920萬元，呎價35,352元，雙雙創項目新高。

黃光耀指，Monaco項目銷情理想，為集團投資啟德帶來更大信心，料即將招標的啟德4E區2號住宅地，會德豐亦會參與入標，把握最後機會投資啟德地區。集團今年至今累計售出353伙單位，套現45億元，反映樓市表現活躍，黃光耀指對後市走勢充滿信心，就算保守估計，全年樓市都會有5至8%升幅。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！