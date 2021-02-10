順豐控股大舉進軍本港資本市場，繼斥175億元入主嘉里物流（6363），最新是打包旗下中、港物流物業以房託基金形式申請在本港上市，保薦人為星展亞洲融資。外電引述消息指，順豐房託計劃今年上半年在港上市，集資約3億美元（約23.4億港元）。順豐房託若成功上市，將成為本港首個以物流為主的房地產投資信託基金。房託管理人計劃分派可供分派收入的100%。

順豐房託基金今日上載初步上市申請文件，披露房託投資組合包括位於香港、佛山及蕪湖的三個物流物業（包含配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心），可出租總面積為30.8萬平方米，平均出租率約為94.9%。順豐表示，未來可能再增加房託的物業組合，透露公司中國46個城市已開發或收購多個房地產項目，均為具有綜合設施（專門用於商品分類、分配及╱或存儲）的現代物流地產。規劃總建築面積約470萬平方米，已竣工建築面積160萬平方米。作為順豐房託基金的發起人，順豐已同意授出優先購買權，順豐房託在首五年內獲得順豐的潛在收購機會。

截止去年9月底止，順豐房託總收入2.05億元，按年升2.7%，賺32.1萬元，按年大跌99.8%；2019年全年賺1.75億元。順豐房託截止去年9月底止，總租金收入1.65億元，其中逾90%來自位於香港青衣物業，不過該物業每平方米的平均月租金則連續下跌，由2018年113.3元，跌至去年9月底的107.4元。截至去年9月底止，順豐關連租戶佔該物業總租金收入的77.9%，佔該物業可出租總面積的78.6%。

作為順豐旗下首個本港上市旗檻，順豐創辦人王衛親身上陣，擔任順豐房託主席兼非執行董事，並找來多名有房託及物流經驗的人士擔任董事，包括領展（823）前財務總監翟廸強為行政總裁及房託管理人之一；香港付貨人委員會執行總幹事何立基、領展前法務總監及公司秘書陳明德為獨立非執董。

事實上，去年外電有傳順豐考慮將快遞業務在香港上市，初步計劃集資50億美元（約390億港元），但公司否認。

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