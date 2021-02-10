聯交所更新生物科技公司上市文件披露要求，提及這類公司須向潛在投資者提供公正、不偏不倚及準確的資料尤為重要，特別是上市備受散戶熱捧。為幫助投資者評估生物科技公司的科學優勢及發展，申請人還應該在不影響科學準確性的前提下，清晰、精準地披露其商業模式及產品。

指引信提到一些被視為誤導、未能公正及不偏不倚呈現申請人及其業務狀況的部分例子，例如申請人自稱擁有「全球業務」，但其產品僅面向某一個國家或地區，又或申請人在海外僅有少量業務，大部分業務都位於某一個國家或地區。

另外，亦有申請人尚未實現任何產品商業化，而自稱為「一家具有強大執行能力的公司」及「擁有成功的過往記錄」；亦有申請人未能具體說明其臨床試驗處於哪個階段，而使用含糊及沒有根據的字眼，如「後期及接近後期臨床試驗」、「接近商業化」和「大量管線產品」（而其實大部分產品尚在早期臨床階段）。

此外，申請人應避免包含願景及鼓動性文字或無根據預測；避免使用過於鼓動化的語言或誇大的市場營銷陳述，例如「我們的目標是締造重生的機會」；使用「新穎」、「頂尖」、「龍頭公司」、「重磅產品潛力」、「尖端技術」和「同類第一/同類最優」等詞語描述旗下產品時，或者在介绍上市前投資者背景時使用「完成了若干重大意義投資」和「投資了優質中型市場公司」等描述，應具體、切合產品特點，並有若干基準或證據可佐證。

考慮到生物科技公司業務的複雜性及專業技術性，申請人應多用圖表或流程圖來解說其業務模式、核心產品及主要非核心產品，例如產品作用機理。

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