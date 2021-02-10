滙豐發表最新研究報告指，內地資金湧港情況較預期好，料今年首季的股票和混合基金發行高達1.3萬億元（人民幣，下同），比原先預計的7,000億元接近翻倍。惟這股熱潮將於第二季開始冷卻，因市場過熱或引起監管機構密切關注，故全年基金發行量估計錄3萬億元，較原本3.2萬元略為調低。

報告估計，內地公募基金的港股配置將佔33%至35%，低於上限50%。隨着新發基金將港股納入持倉，即使互聯互通的南下資金減少，亦可抵消影響，包括料保險基金佔全年北水的30至50%。單計上月，內地32隻股票基金及73隻混合型基金，規模已達4,500億元；2、3月資產管理規模料為8,200億元，首季估計共1.3萬億元。

該行預料，首季北水流入5,000至7,000億元，高於原先預期的3,500億元，全年達1至1.4萬億元。同時估計農曆新年假期後，北水流入將急跌，如果維持強勢的話，勢必惹來監管機構介入，採取行動來減低流動性。

長遠來看，南下資金將持續強勁流入。滙豐解釋有四大原因，一是央行希望減輕人民幣滙率升值壓力，二是內地股票投資者減少槓桿，券商孖展融資額相對於流動市值2.5%左右，比5年前的4.5%大減；三是2018年港交所進行上市機制改革，使目前新經濟股佔總市值60%，佔大市成交量70%；四是內地房地產訂下「三條紅線」，增加資金流向股票市場。

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