東江集團（2283）日前預告，去年度盈利將按年下跌不多於35%，不過通告講明，由於中期盈利下跌63.8%，反映下半年相對上半年其實有顯著改善，主要原因為銷售額及機器使用率。睇大數，2019年全年賺3.01億元，以下跌不多於35%計，即2020年全年最少賺1.96億元，而上半年盈利為4,136萬元，即下半年賺1.55億元，證明通告所言非虛。

公司昨晚再發通告，以1,200萬元人民幣作價，收購東莞市雅高硅膠全部資產，包括其設計及生產技術、知識產權、科技團隊、生產設施、客戶資源等，以擴充集團在硅膠模具與生產製品解決方案的技術及產能，進一步擴寬產品組合及市場，鞏固作為全球領先一站式綜合注塑解決方案供應商的地位。

從圖表出發，假盈警真盈喜消息公佈後，股價不升反跌，明顯要消化近月累積六成的升幅，昨日回試10天約3.46元即反彈，乃短期見底訊號，配合收購通告，如虎添翼。以昨日低位3.4元作止蝕價入場，博今轉升穿4元再尋頂，有數得計。

唐牛

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