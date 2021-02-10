長城汽車（2333）較早前公佈上月銷售數據，銷量約13.9萬輛，按年升73.2%，當中哈弗品牌銷量約9.45萬輛，按年升約61%，長城皮卡同埋WEY品牌銷量分別升約66%和88%，至約2.23萬和約1.2萬輛。而上月產量約13.8萬輛，按年升80.34%。長汽1月銷量理想，新車表現超預期，跑贏行業表現，而長汽第四季毛利率亦高於預期，表現令人驚喜。

1月產銷按年大幅增長嘅原因，主要係當前市場需求繼續恢復，由於2020年春節假期喺1月，加上去年年初疫情影響，因此基數水平較低。從按月比較來看，生產按月降幅較快反映出汽車晶片供應不足影響到企業生產節奏。

無幾耐之前，內地媒體報道，長城汽車近期將投資汽車智能晶片初企「地平線」，長汽和地平線簽署戰略合作協議，雙方在高級輔助駕駛（ADAS）、高級別自動駕駛、智能座艙等方向展開重點合作。地平線係內地唯一實現汽車智能晶片前裝量產嘅科技企業，已經擁有L2-L3級的「智能駕駛、智能座艙」晶片方案嘅完整產品布局，未來面向L3/L4級別自動駕駛，地平線仲會推出「征程5（Journey 5）」晶片， 具備96 TOPS的AI算力，同時支持16路攝像頭感知計算，性能超越目前世界最領先嘅量產自動駕駛晶片。長汽現時開始進軍晶片業，即使短期內未能解決車用晶片短缺，打擊車廠產能嘅問題，但對長遠發展當然有幫助。

長汽喺多催化路上發展理想，伴隨新車型上市，也將帶動市場對公司在新能源（純電、混動技術）、自動駕駛及智能化方面嘅技術儲備產生更深刻認知，將會體現喺估值提升上。在產品層面，地平線將向長城汽車提供「晶片+算法+雲」嘅整體智能汽車方案，包括智能駕駛AI處理器、自動駕駛計算平台等。

喺今年1月中旬以來，長汽A股及H股價均有所回調，回調幅度在25%左右，主要因市場短暫流動性收緊、晶片供應瓶頸帶動市場悲觀情緒發酵等行業因素導致。從基本面，長汽強產品周期對銷量及盈利貢獻，將伴隨新車型上市逐步兌現，從月度銷量及季度盈利反映，並有望持續超越市場預期。中外資大行目標均給予40元，對應市盈率34倍，現價買入，上望目標為前高位32元，跌穿22.8元止蝕。

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