港鐵（066）重組管理架構，首階段重組包括現任執行總監會成員鄧智輝，將獲委任為物業及國際業務總監，繼續負責香港物業和澳洲業務外，亦將監督公司的歐洲業務；現任執行總監會成員包立聲將獲委任為項目及工程拓展總監，帶領新成立的項目及工程拓展業務單位，負責監督公司項目工程的交付。

另外，現任執行總監會成員馬琳，將獲委任為法律及管治總監，領導新的法律及管治職能，在主要風險領域提供更強的保證支援，及將帶領新增的中央採購及供應鏈團隊，將於本月22日起生效。

技術工程總監顏永文將於本月21日退休，將不再擔任公司技術工程總監及執行總監會成員，而技術工程處同日後不再存在。

港鐵解釋，董事局最近對企業策略作出檢視，以確保在未來可持續發展，並繼續向香港及經營業務所在城市的顧客，提供高質素的公共交通及物業服務。

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