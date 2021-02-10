阿里（9988）創辦人馬雲自從上個月公開露面後，又冇晒聲氣，真係擔心死一班股東，驚佢係咪失去咗自由，會唔會又畀人捉咗去問話咁㗎？

《彭博》引述消息人士就話，原來佢呢幾個禮拜去咗海南島打Golf，仲要係27個洞添，個Golf場位置唔錯，係海南島最南邊，有廣濶嘅草地同好正嘅View。

馬雲對上一次公開露面就係喺網上出席，由馬雲公益基金會舉辦嘅「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，當時一現身，阿里股價就係咁升，因為大家終於都知道佢仍然健在，仲肥咗少少添。

最近軟銀孫正義就話自己同馬雲經常聯絡，不過佢就無講馬雲去左邊，淨係話佢呢排鍾意畫畫。馬雲呢排又打Golf，又畫畫，唔知係咪心灰意冷，所以發展下其他興趣呢？

李華華

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