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【曾淵滄專欄】恒指將改革　資金先換馬 - 曾淵滄

46分鐘前
■恒生指數今年將大量加入新經濟股，同時提高新經濟股的比重，近一段日子，已經有不少投資者預先拋售舊經濟股，導致恒指受壓。　資料圖片
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專欄作家 : 曾淵滄

積金局發表報告，指強積金會員於去年的投資回報相當理想，平均股票投資的回報高達15％，這說明了去年全香港大部份的基金經理，表現都比恒生指數強，大部份基金經理都減持舊經濟股而增持新經濟股。但是，恒生指數變動很小，依然以舊經濟股為主，也就落後於大部份的基金經理。

有鑑於此，今年，恒生指數終於決定改革，將大量加入新經濟股，同時提高新經濟股的比重，因此，今年恒生指數的表現應該會更好。不過，增新經濟股及增加新經濟股的比重，意味着現有舊經濟股的比重將下降，下降意味着有ETF被動基金會在恒指每一次加入新股時拋售現有的舊經濟股，理由是這些股的比重下降了，因此，近一段日子，已經有不少投資者趁恒指未大事改革、未加入新股之前預先拋售舊經濟股，一眾地產股、公用股、銀行股皆面對同樣的壓力，由於新股未加入而舊股已有人拋售，導致恒指本身受壓。

中國網站反壟斷法正式出爐，龍頭科網股股價並未受到影響，投資者認為有法可依，問題不大，只要依法辦事就成。美國也有類似的立法，而一眾龍頭科網股股價依然一升再升，立了法，對二線的科網股反而有利，除了一般科網股之外，那些正在努力發展金融科技的二線內銀股也增強了自己的發展空間。近期李祿成為大股東的郵儲銀行（1658）已準備大力發展金融科技，與螞蟻集團競爭直銷市場。而招商銀行（3968）更早已與京東（9618）合作成立拓撲銀行，發展網上直銷業務，利用京東龐大的客戶資料開拓新業務，說不定，趁目前新經濟股狂熱，招行與京東會把拓撲銀行上市，搶在螞蟻集團重新上市之前。

有了招行與郵儲銀行的競爭，對螞蟻而言也是好事，這表示螞蟻並沒有壟斷金融科技業、壟斷金融直銷市場。

曾淵滄

財經評論員

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