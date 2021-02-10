新鴻基地產(016)郭氏家族或有關人士持有的南區香島道50號，於一手住宅銷售網顯示，其中6幢洋房以2.6億元至4.3億元成交，總數涉21億元，料該批洋房進行內部轉讓。

南區香島道50號建有10幢洋房，一直為新地郭氏家族收租物業。按最新一手住宅網顯示，1號洋房、7號洋房至11號洋房，共6幢洋房易手，成交價介乎2.6億元至4.3億元，呎價介乎7.4萬元至7.99萬元，6幢洋房均附連2個或3個車位出售。據悉，新地過往將物業在市出租，對篩選租客非常嚴謹，曾有面積2,988方呎洋房，月租39萬元租出，呎租約131元。

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