還記得為何無端端有MeWe移民潮這回事呢？大家長遠以來積了民怨，加上早前很多言論審查的事情發生，所以「移民」就成了一種抗議手段。當然這些民怨還包括了出賣大家私隱等問題。有人說，你又賣我的私隱，同時又禁我的言論，所以不想再在你的場玩下來。

MeWe的場搞來搞去都不旺，反而Clubhouse在1月底、2月初爆紅。這款暫時只受iOS用戶玩，要經邀請才可進入的社交媒體，在爆紅這段時間內，成了很多話題的載體，當中包括了很多敏感話題。直到這個星期一的下午。大家如果參與各種的話題，而個別的房間傳出用戶突然斷線，而要再「回來」就要使用VPN。然後再傳出，有政府部門的監控人士在各個敏感話題的房間「偷聽」。

一剎間，Clubhouse這股「清泉」就變得危機四伏。甚至有很多人會疑慮，到底國安部門能否從Clubhouse內的討論追蹤到用戶的行蹤呢？房間的內容會否已經被錄了音，然後可以對應到用戶的資料呢？甚至有人會問，如果中國政府上門要求，Clubhouse又會否交出用戶資料呢？畢竟很多用戶都選擇把自己的電話簿上載到Clubhouse的伺服器，而且大家都以真身玩Clubhouse。

我覺得大家千萬不要被甚麼「清泉」等美名誤導。這些都是用戶們一廂情願地，在未有任何事情發生之前，覺得Clubhouse可信。但如果我們真的假設，Clubhouse會想盡辦法去保障用戶，那我們就可能過度天真。當面對壓力時，他們大概都會以自己利益為先。到時會否走上Facebook的舊路，也不是甚麼出奇的事。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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