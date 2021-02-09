武漢肺炎持續，農曆新年氣氛大減，限聚令下拜年活動勢必減少，然而轉數快應用日漸成熟，電子利是應運而生。為響應金管局號召，鼓勵市民用電子渠道收發利是，兼且乘勢吸客，各銀行紛紛推出抽獎、優惠，力谷「e-利是」使用量，不過市民反應兩極，有人堅持「見到人先派」，不為巨額抽獎所動，收利是一方則表明「不介意」，感受到走進數碼時代，惟嘆缺少了傳統的儀式感。

所謂「e-利是」，其實是經「轉數快」進行的轉賬，只要輸入收款人登記的流動電話號碼、電郵地址或「轉數快」識別碼便可「派發」利是，惟事前要確保收款人已登記使用「轉數快」，否則不能成功派發利是。

金管局鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，取代派實體利是，又指電子支付方便易用，在香港已被廣泛接受，並提到各主要銀行和電子支付營運商將會配合提供推廣計劃，令電子收發利是既方便又有趣，免卻前往銀行兌換新鈔，安全又環保。

銀行紛推優惠谷客

在其催谷下，銀行紛紛推出推廣計劃，恒生、中銀、渣打、花旗及眾安均設有新禧獎賞，在期內收發利是可贏取獎金或獎品，當中恒生送出8,888份獎品，包括價值8,888元現金獎、價值1,688元的酒店餐飲電子現金券及法式糕點電子現金券，中獎機會似乎最多；中銀香港亦設有8,888元現金獎，名額10個，派電子利是即可抽獎，上限30次；花旗銀行要求客戶事前登記參加抽獎，並於2月份內發送兩封電子利是，就有機會贏取8,888元或888元現金獎。

虛銀亦加入派錢行列，眾安銀行率先表示預留總值1000萬元大利是，經眾安手機App派利是，有機會贏取高達1,000元現金，2月底前每推薦一位親友成功開戶，二人分別可獲得168元的現金獎賞；經livi派利是亦可參加抽獎，最多可嬴100萬yuu積分。

即使銀行狂谷電子利是，仍有市民不太受落，羅女士是其中之一，她指從未曾使用轉數快，即使有銀行以抽獎鼓勵市民用電子渠道收發利是，也未能打動她，「費事搞咁多嘢，見到人咪畀囉，見唔到我唔會畀架」。

市民林先生：派利是毋須講效率

不願上鏡的林先生則認為，電子利是難以營造傳統派利是的那種交流和感覺，「派利是又唔係商業交易，唔需要講求效率，始終面對面比較好，我反而著重當中的文化和傳統」。

至於年輕人一般不會拒絕收取電子利是。大提琴手Crystal笑指，電子利是令人有時代變遷的感覺，若然收到電子利是亦不會有bad feeling，她依然渴望收到實體利是，未想完全變電子版。倘他日有機會派發利是，她也傾向傳統做法，著重那份儀式感，「（電子利是）無咗嗰種雙手送畀人嗰種感覺」。

市民Alfred表示，以往利是較傳統，感覺亦較為實在，「即係你會覺得好似真係收到利是咁，但電子利是感覺好似冇咗嗰種意義」。電子利是也有支持者，林先生雖然從無收過電子利是，但認同電子利是比較環保，不介意收取電子利是。

小童未必能惠及

電子利是另一個難題是未必能惠及小童，尤其是11歲以下小朋友就算能夠開銀行戶口，但未能申請轉數快，長輩只能向其索取銀行賬戶號碼過數，相信父母代為收取會較為便捷。

至於11歲以上、以個人名義開立戶口，並登記轉數快的青少年，則有機會可以用到這項服務。滙豐提到11歲至18歲以下青少年可通過滙豐流動理財，只需朋友的手機號碼，即時以「轉數快」進行本地轉賬至滙豐或其他銀行戶口。變相銀行催谷電子利是之餘，亦有助吸納年輕客群。

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