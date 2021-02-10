鳳凰衛視（2008）昨日傳出消息，指上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝將入主，而創辦人劉長樂及其家族成員將退出鳳凰。鳳凰衛視早上發公告，證實公司正考慮委任新人選出任行政總裁一職，以分開行政總裁及董事會主席的角色，但現時並無考慮其他董事及高級管理層的變動。

現時劉長樂正兼任行政總裁、董事會主席兩職。公告顯示，現時公司有3名執董，包括劉長樂、崔强及王紀言，另有4名非執董，分別是簡勤、張冬、黃濤及孫强。公告又提到，鳳凰衛視仍未有任何決定，相關變動亦可能不會發生。

鳳凰衛視1996年在港啟播，總部設於大埔工業邨，2000年在創業板掛牌上市。現時本地觀眾需要付費訂閱才能收看鳳凰衛視，頻道內容以普通話為主。該台雖以「香港傳媒」自居，但持有的是「非本地電視節目服務牌照」，即該台的主要目標市場並非香港，只須遵守通訊局最基本的標準。

本報正向通訊局查詢是否知悉上述人事變動，尚未有回覆。

人事地震疑與金融平台爆煲有關

昨日有報道指鳳凰衛視將有人事大地震，而有關變動與鳳凰旗下「鳳凰金融」P2P借貸爆煲有關。

微信公眾號「烏鴉難友家園」稱，前幾年內地支持普惠金融和「互聯網+」，很多人出於對鳳凰衛視的信任，貸款給鳳凰金融，由他們再貸給需要資金的人。但去年9月30日，鳳凰金融深夜在APP上發聲明，指因為「部份產品出現了回款不及時的現象」，要停止網貸業務，7萬投資者的98億人民幣（約118億港元）資金不知所蹤，追討無門。至11月5日，鳳凰金融又發公告，稱他們將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作」。

內媒報道，投資者與平台負責人過去數月多次交涉，投資者又多次在網上投訴，甚至圍堵公司的辦公大樓，近期又呼籲劉長樂出面，但平台遲遲未有還款方案。

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