正在籌備香港第二上市的嗶哩嗶哩（B站，Bili）一度成為微博熱搜第一位，不少女性「博主」突然大肆批評以年輕一代為主要用戶的B站，指不少影片內容侮辱女性，惟B站支持者則批評今次是「女拳手」（女權主義者）作祟。

據內媒部道，有部份廠商宣佈終止與其合作，包括ukiss、視客眼鏡網等。

蘇菲品牌官方微博表示，蘇菲SOFY決定取消與bilibili嗶哩嗶哩動畫拜年紀的合作，具體事宜正在緊急協商進行中。蘇菲表示，蘇菲SOFY堅決反對和抵制對任何女性以任何形式的侮辱性行為及言論。尊重女性，關愛女性，致力於為每一位女性帶來更好更滿意的產品和服務。

嗶哩嗶哩最新發佈關於開展春節網絡環境專項整治行動的公告。公告稱，尊重是社區的基石，是運營B站的基本指導原則，其中包含對用戶的尊重，對創作者的尊重，對不同性別的尊重，對各種興趣族群、文化圈層的尊重，以及對用戶和UP主之間互相尊重的倡導。嗶哩嗶哩表示不會不尊重任何用戶，對廣大用戶對社區管理的批評，都樂於接納、探討；對於做得不好的地方，會承認錯誤，並積極改進。即日起，嗶哩嗶哩將響應國家網信辦的統一部署，展開為期一個月的2021春節網絡環境專項整治行動。

B站昨日收市跌2.7%，報140.12元，市前交易再跌3.4%，報135.31美元。

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