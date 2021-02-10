騰訊（700）及美團（3690）齊獲大行唱好，股價雙雙爆上創新高。美團（3690）升半成報429.4元，曾見436.6元新高。騰訊升2.8%，報761元，亦曾見770元上市高位。

瑞銀將美團目標價由340元上調至470元，評級買入。該行調高2022年及之後的盈利預測，主因看好網上雜貨店業務表現，尤其團購業務去年12月每日宗數達到2,000萬，1月繼續增長，並於現有團隊及基建形成槓桿效應，相信目前團購業務有如2016年的外賣業務一樣，倘若美團保持領先同業，將會由規模4萬億人民幣的新鮮食品市場，擴闊至包裝食品、健康美容產品、服裝等等。雖然利潤率因監管及投資團購業務而低於預期，但相信市場側重美團面向行業的長期高增長。

瑞銀目前預計美團今明兩年收入分別增長63.5%及41.1%。以現價428.9元計，預測2022年市銷率7.9倍。

另外，野村將騰訊目標價由690元上調至864元，因滾動2022年估值而上調目標，評級買入。野村預計騰訊第四季收入增長26%，至1,330億人民幣，非通用會計準則下的每股盈利3.43人民幣，均與市場預期相若。目標價以手遊業務預測2022年市盈率22倍、微信廣告業務2022年市盈率35倍及微信支付2022年市銷率10倍總和計算，以股價762元計算，騰訊預測2022年市盈率接近30倍。

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