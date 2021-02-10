●披露權益顯示，思捷（330）創辦人邢李㷧三名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛共同持有的離岸公司Total Market Limited，今日（10日）在場內以每股0.9元，悉數沽售共持有的約2.13億元股份，套現1.91億元，即每人平分獨6355萬元。思捷上月公布供股集資，相信邢氏選擇這個時候出售所股股權，是不想供股。

邢李㷧2017年將當時市值9億元的思捷股票，贈送予大女邢嘉倩與二女邢愛林，每人持50%，2019年離岸公司持股人加入三女邢言愛，三名寶貝女各持33.3%股份。值得注意的是思捷於08年高峰時曾是紅底股，這筆股份價值按歷史高峰計算達近240億元，令人唏噓。

2002年邢李㷧收購ESPRIT，同年染藍，市值高峰達1,600億港元，邢李㷧至2010年高位盡沽手上持股累計套現233億元離場，而Total Market 的股份，是2012年邢李㷧趁思捷供股救亡掃入。思捷和ESPRIT的惡夢於2010年開始，直至ESPRIT去年全線結業，去年更遭維他奶後人、股壇名人莊友堅太太羅琪茵連番增持，成為公司大股東，董事會人事大變天。

●港鐵（066）重組管理架構，首階段重組包括現任執行總監會成員鄧智輝，將獲委任為物業及國際業務總監，繼續負責香港物業和澳洲業務外，亦將監督公司的歐洲業務；現任執行總監會成員包立聲將獲委任為項目及工程拓展總監，帶領新成立的項目及工程拓展業務單位，負責監督公司項目工程的交付；及現任執行總監會成員馬琳，將獲委任為法律及管治總監，領導新的法律及管治職能，在主要風險領域提供更強的保證支援，及將帶領新增的中央採購及供應鏈團隊，將於本月22日起生效。此外，技術工程總監顏永文將於本月21日退休，將不再擔任公司技術工程總監及執行總監會成員，而技術工程處同日後不再存在。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！