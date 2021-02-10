近期樓市氣氛熾熱，不少業主亦乘勢入市。熔模鑄造製造商鷹普精密（1286）主席兼行政總裁陸瑞博最新斥8,348萬元，購入灣仔會景閣兩伙單位。

據土地註冊處資料，灣仔會景閣高層03及04室，實用面積分別約1,003及1,400方呎，新近以3,200萬及5,148.4萬元易手，呎價為31,904及36,774元。登記買家同為陸瑞博（Lu Rui Bo），料為上市公司鷹普精密主席兼行政總裁。

原業主為本港已故「隱形富豪」陶曉明之子陶沈榮，於1992年及1998年分別斥911.8萬和1,076萬元，先後購入04和03室。換言之，入市成本共約1,987.8萬元，即陶氏持貨逾22年，賬面勁賺6,360.6萬元，物業期內升值約3.2倍。

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