最近一個月可算是另一個大時代，一街股神、股聖下，即使組合回報超過3成都實在不好意思說出口，因為確實平庸。如此市況下，確實應如索羅斯所說，見到泡沫並非要避開，而是要擁抱泡沫，直至爆破時最早離場。

所以狂市下，目標理應是aim great，所以即使組合有好回報，但未到great，都確實令人奧惱，亦實在容易令人有種「執輸行頭慘過敗家」的感覺，雖然擁抱泡沫固然重要，但一旦有這種心態卻是很危險，因為後一句「爆破時最早離場」同樣重要，除了aim great，賺取超額回報之時，要在潮退時保住泳褲同樣重要。特別是有一套既有買賣策略的朋友，在當下市況，更可能質疑自己的策略，例如自己對一些難以判斷值博率或是向下的支持位較遠的股份，都比較保守，一來不敢大注，二來對買入價比較腌尖，結果在如斯市況下，錯過不少神股，但對自己來說，策略是置於首位，亦只好接受自己平庸的回報，務求潮退時不會進退失據。所以亦多口一句提提，心口有個勇字的同時，亦請記着要留有一手。

市況上，留意不少股份在MACD階段2下橫行，但並無回至階段3之意，例如700、FUTU、3690、DAO等，若MACD快線在此區域下拉闊，則是一段較快而易捉的升浪，例如金蝶國際（268）、新意網（1686）、復星醫藥（2196）、江南布衣（3306）等等，都是已拉闊的倒子，但得密切留意這形態，而在此等股份帶動下，整體大市暫時仍是強勢，做淡言之過早。

灝昇

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