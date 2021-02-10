「超人」李嘉誠修建的慈山寺facebook提到，新年承喜，慈山寺栽植500株桃花，以佛前供花之功德迴向大眾，為香港祈福；寺內桃花盛放迎新春，多得本地花農的心力，早於半年前在寺內的正念之路栽植桃花樹苗，並一直延伸至觀音聖像背後，重塑唐代白居易筆下，「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開」的詩意， 桃花芬芳彌漫山寺，以心花供佛，傳播祝福。

文章引述「慈山寺功德主」李嘉誠指出，知道香港人在疫情期間「想花」，半年前開展栽植桃花之計劃，借供花為廣大香港人祈福，寄望新一年港人具般若之慧，明心見性，福慧同修。

其祈願有不同類別，包括健康、家庭、朋友、姻緣、事業等，其中一個包括是香港（Peace），智慧語寫上「人活在希望之中，要感覺到明天會更好」。而我所想（Wish）則提到「不要小看自己，因為人有無限的可能」。

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