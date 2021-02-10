據《CNBC》引述知情人士透露，百度（美：BAIDU）擬成立半導體公司，目標為向包括汽車製造商在內的客戶出售芯片，正與風險投資公司紀源資本和IDG資本商討注資事宜。百度及相關投資機構沒有回應。

據報，目前百度有一個製作芯片的部門，已幫助開發其用於處理人工智能數據的崑崙AI晶片，消息人士表示，一間獨立的半導體公司有望幫助百度更好地將其技術商業化，令業務變得更多元。

目前，廣告仍佔百度大部份收入，但廣告收入比例由在2018年佔約80%，已降至在去年第3季佔71%，其他業務佔收入比例愈來愈高。

百度昨日升6.67%，至295.04元，盤前升7.27%，至316.5元。

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