工作上一直有留意各區上車盤，之後的日子會陸續分享各區屋苑特點，大家如果想了解更多心儀屋苑資訊，歡迎留言。我有私心，頭炮先會講淘大花園，因為最近以睇樓客身份去睇過足足11個單位。

大家對這個屋苑都不會陌生，2003年沙士令大家對E座人心惶惶，但到2021年，樓價已戰勝恐懼。淘大花園分四期，共19座，當中Ａ至Ｅ座樓齡已40年，單位實用面積由285呎至484呎不等，現時入場費大約五百多萬元。睇樓前，對屋苑沒有抱任何期望。始終樓齡舊，加個人情感，我覺得淘大風水差。

睇了11個放盤不逐一詳述，一般地產經紀帶客睇樓分三步曲，睇第一個單位，差；睇第二個，好；睇第三個，岩你心水。但今次的經紀一來就帶我去睇一個較為四正的單位，實用378呎兩房，位於J座中層，向南單位可望到megabox景觀算開揚，叫價608萬。經紀聲稱：「業主話一毫子都冇得減，608萬即走架啦。」以借100萬還4000元供樓公式去計算，以這個608萬的單位為例，若支付一成首期，月供逾兩萬元。個人認為是一個較貴，但吸引的上車盤。

最後跟大家總括一下淘大花園的優劣：

優：

配套「冇得輸」- 港鐵步行5分鐘，樓下要食肆有食肆，要戲院有戲院。

實用率高- 80年代落成屋苑普遍實用，300多呎有兩房加梗廚，時下大部份新盤300多呎只可做開放式。

藍籌屋苑- 樓價硬淨，自住放租有價有市。

劣：

樓齡舊- 雖然十年前已做大維修，但有部份設施(如電梯及走廊)有機會出現老化問題 。

預單位大執- 若單位較殘舊要預一筆錢大裝修。

Onjay

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