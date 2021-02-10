順豐收購嘉里物流51.8%股權，今日召開記者會。順豐董事長王衛首次在香港會見傳媒，笑言自己懂得講廣東話。他指是次收購是與嘉里物流深度合作，過去和郭孔華曾就合作討論逾3至4年，形容嘉里作風穩健，笑言「可能想睇清我人品」，認為基於市場競爭和國際環境，當刻有需要促成交易，強調交易需要股東配合，目前仍有變數。

王衛續指，順豐和嘉里物流在國內市場有重疊，惟國內和國際市場很大，單計國內物流市場已經有14萬億元，而2間公司只有100億元收入，「加人都嚟唔切，點會裁員」，並表示未來國際市場會用嘉里物流品牌。王衛為大灣區航空董事，他話很感謝黃楚標邀請，但暫時未有合作計劃。

王衛指是次收購是與嘉里物流深度合作，過去和郭孔華曾就合作討論逾3至4年，形容嘉里作風穩健，笑言「可能想睇清我人品」，認為基於市場競爭和國際環境，當刻有需要促成交易，強調交易需要股東配合，目前仍有變數。

順豐首席戰略官王飛表示，對收購有信心，因為26.08元的作價較過去嘉里物流的股價有溢價，股東會配合。至於旗下順豐房託今日申請上市，王飛指現時國際物流公司走輕資產為主，因此將重資產分拆上市。

嘉里物流主席郭孔華形容與王衛的合作為「一拍即合」，今年為公司成立40周年，有需要提升國際競爭力，因此促成合作。

王衛等人會後匆匆離開，被問到會否提高收購作價，他說：「遲啲先講」。

順豐收購 股東每股袋26.08元

順豐控股（深：2352）昨公佈，擬收購嘉里物流 （636） 9.31億股，佔已發行股本51.8%股權，作價175.55億元。收購完成後，嘉里物流將維持上市地位，但公眾持股將由25%改為15%。交易仍需獲得香港證監會、港交所 （388） 、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准。

交易作價為每股18.8元，較停牌前23.45元有折讓，惟該交易同時包括嘉里物流出售倉庫予一間名為Urban Treasure Holdings Limited公司，作價135億港元，股東同時獲得每股7.28元特別股息，計及為每股26.08元，較停牌前有11%溢價。

於順豐收購前，嘉里建設持有40%嘉里物流，於順豐收購嘉里物流股權後，嘉里控股將持嘉里物流31.9%，順豐持51.5%，董事持1.6%。另外，嘉里已向港交所（388）成功申請，將公眾持股由25%降至15%。

根據順豐收購嘉里物流的交易細節，於順豐收購之前，嘉里控股將會以約45億台幣（折合12.57億元）向嘉里物流收購台灣業務，交易將要求台灣監管機構及政府機關所有規定的監管批准。換言之，是次順豐收購將不包括台灣業務。

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