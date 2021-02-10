啟德發展區近期相當熱鬧，除會德豐宣佈推出Monaco二期「Grande Monaco」，同區跑道海景靚地亦將明日截標，「麵粉」與「麵包」齊齊登場下，卻有人睇淡後市離場。

由內房保利置業（119）發展的啟德龍譽，最新錄一宗撻大定，單位是1A座1樓E室，實用面積349方呎，一房間隔，在2019年10月以843.29萬元售出，呎價24,163元。買家選用360天備用二按付款計劃，前後料已付樓價15%定金，交易在本月8日終止，料損失逾126.49萬元定金。

本報統計，新盤市場本月至今已錄23宗撻定，所涉定金逾2,392萬元。

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