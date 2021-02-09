【本報訊】北水歲晚前休戰，港股昨日反覆升156點，收報29476點，連升第三日累進賬362點。惟大市交投再縮減至1,499億元，為今年以來新低。SaaS股重獲資金熱捧，微盟（2013）及有贊（8083）齊飆逾一成；被指控涉嫌壟斷的騰訊（700）微升0.5%，報740.5元。

中國博泰車聯網和上汽通用五菱向國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，指騰訊濫用其中國地區即時通訊市場的市場支配地位，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果。騰訊及後回應稱，博泰車聯網和上汽通用五菱涉嫌侵權及不正當競爭等行為，「惡意炒作壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。

滙控2.23審議會否派息

金融股普遍造好。友邦（1299）升1.7%，報102.1元；滙控（005）揚0.8%，報41.7元。滙控收市後發公告，將於本月23日召開董事會下設委員會會議，審議截至去年12月底止年度之末期業績公告，以及會否就相關年度派發任何股息。

光伏股再開車。保利協鑫（3800）炒高17.6%，報3.74元；協鑫新能源（451）揚6%。據銷售文件披露，協鑫新能源以每股0.455元，配售20億股，集資約9.16億元。

成為資金新目標的中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康（6606）昨孖展截飛，綜合多間券商數字，累計錄逾2,245億元孖展額，相當於公開發售集資額2.04億元計，超購1,099倍。路透IFR指，諾輝擬以招股價上限26.66元定價，集資逾20.42億元。據悉國際配售已獲大幅超額認購，並提早結束國際配售認購。諾輝健康將於2月18日掛牌。