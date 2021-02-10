北水收爐，到年初七先重開，今年北水有幾勁，應無需再多講，青冰早兩日在專頁回顧過，廿大累積淨流入的股，騰訊（700）有逾千億，而5隻被制裁而遭MSCI及富時剔除的股，加埋都買了1,000億，托市味濃，其餘的北水愛股思摩爾（6969）、保利協鑫（3800）及敏華（1999），都買咗唔少，不過今次想講的，不是這些愛股有幾勁，而是錄得淨流出的股。

北水今年有3,000億流入，大眾的印象就梗係乜都買啦，但按青冰整理後的資料顯示，淨流出的都有約260隻股，錄得逾10億淨流出的，有9隻。排第一位的是吉利汽車（175），有59億，之後是平安（2318）有31億，贛鋒鋰業（1772）有23億，長城汽車（2333）有19億，廣汽（2238）有17億，平安好醫生（1833）及比亞迪（1211）均有13億，最後兩間就是信義光能（968）及中人壽（2628），有12億。

心水清的戰友一眼便看出，北水在這一個月來從火熱的汽車行業撤離，共有4隻車股上榜，實在有點驚訝，而贛鋒鋰業，都係因電池而大炒，換言之呢度加埋有131億從電動車概念流出。不約而同，四隻車股及贛鋒鋰業，暫時都係1月中至下旬創出高位，後市能否再闖高峰，似乎取決於北水會否持續流出，照以往的經驗睇，北水流的趨向，不會在短時間內逆轉，最多只係放慢腳步而已。事有湊巧，周二是北水休假的首天，四隻車股及贛鋒鋰業都有強勁反彈，很有可能是主力沽盤休息，造成股價小陽春。

雖然吉利的淨流出金額最多，但值得留意的是，長城汽車、廣汽及贛鋒鋰業，北水分別持有38%、17%及44%的H股，真正係北水打莊，而這個零月裡，北水卻減持了廣汽及贛鋒鋰業的7.8%及8.7%股本，論打擊應該比吉利更大，如戰友持有這些車股，真係要睇實往後的北水動態呀。

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