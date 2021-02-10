美國上月就業數據遜預期，淡化市場對美國經濟率先復蘇的憧憬，加上美股等資產市場向上，削弱美元的避險需求，令美元回走軟。

美匯指數今日低見90.32，較上週三收市91.17下跌0.85。過去一週，七大主流貨幣全線造好，升幅介乎0.5%至0.8%。當中澳元和瑞朗分別升0.8%表現最佳。

美國1月新增非農業職位僅4.9萬個，不及市場預期約10萬個的一半，去年12月 的職位流失更修訂為22.7萬個，較原初估計的14萬個多出近9萬個，反映期內疫情惡化下，對當地就業市道以至經濟活動的影響較預期嚴重，美國經濟復蘇力度或不及預期。

另邊廂，儘管有消息指部份疫苗對變種病毒的有效性不高，但無改市場對疫苗出台，各國可加快重啟經濟的憧憬，而在利好氣氛推動下，美股以至虛疑貨幣Bitcoin接連破頂，都可見一班。

回說市況，本週三大主題主導市場氣氛，分別是股市（風險胃納的proxy） 、美國疫情經濟方案以及央行動態。值得留意是，本週其實沒有主要央行召開議息會議，但多家主要央行的巨頭，包括聯儲局主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、加拿大央行副行長Tomothy Lane，以及倫銀行行長Andrew Bailey，都不約而同於週三發表講話，倘若他們普遍唱好復蘇前景，對非美貨幣有支持作用。

一眾貨幣中，英鎊今日升見1.3827美元，再創逾兩年半高位，主要是市場憧憬該國應對疫情取得較快進展（大約每100個人當中，已接種近20劑，遠比歐盟的4劑，以及美國的13.52劑為高）。事關以當前進度計，英國有望於今年夏季中旬完成全民接種（儘管這個遠景或許過於進取），加上首相約翰遜將於兩週內，就英國發表放寬全國隔離措施時間表的大綱，令英鎊近日受到追捧。

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