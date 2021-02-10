摩根大通聯席總裁Daniel Pinto指，除非有重大事件發生，否則看不到美國股市短期內有調整。

對於美股三大指數齊創新高，Pinto接受美媒CNBC訪問時認為，當全球金融市場有巨額資金流入、各國推出經濟刺激方案，加上零利率的情況下，資本正在尋找投資，料今年市場將繼續擴大，看不到股市有大幅調整的迹象。不過，市場存在兩個風險因素，一是現有疫苗難敵變種病毒，二是通貨膨脹，雖然目前控制得非常好，但難言最終結果是如何。

Pinto認為，近期美股出現的借殼上市熱潮，反映市場上資金流動性高，卻沒有足夠的資產可以購買。作為摩通最賺錢的企業及投資銀行部門主管，他提醒借殼存在風險，但留意到市場上有接近千億美元的資金，在尋求投資目標，相信這股熱潮能持續兩年。

被問到金融科技公司對傳統銀行的威脅時，Pinto稱金融初創擅長創造良好的客戶體驗，又能快速應對客戶需求推新產品，但傳統銀行並非無法競爭，對競爭不屑一顧才為時已晚。

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