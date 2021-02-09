【本報訊】1月為內地傳統的信貸投放大熱月份，人行昨日公佈，上月新增人民幣貸款為3.58萬億元（人民幣．下同），創歷史新高；此數據略高於市場預期的3.5萬億元。該月底廣義貨幣供應量（M2）按年增長放緩至9.4%，遜預期，前值為上升10.1%。

分析師：按揭貸款急增

該金融統計數據報告顯示，1月社會融資規模增量5.17萬億元，為歷史第二高水平，亦高於市場預期的4.6萬億元。上月份新增人民幣存款3.57萬億元，按年增6,245億元。其中，住戶存款增加1.48萬億元，非金融企業存款增加9,484億元，財政性存款增加1.17萬億元，非銀行業金融機構存款減少1,120億元。

招商證券銀行業首席分析師廖志明表示，目前融資需求旺盛，尤其製造業信貸需求改善顯著，令信貸受控增長；又稱按揭貸款的高速增長，反映房地產信貸集中度政策，不會對按揭貸款需求造成很大影響。

人行日後的貨幣政策很大機會延續中性取態。招銀理財高級分析師陳鄭指出，現時市場是在央行希望的方向運作，資金面屬於中性，不會有太大波動，市場亦將適應政策調整。惟他指出，內地最新的貨幣政策報告強調的兩大點，包括居民槓桿風險，以及全球流動性收緊的風險，都是與提防風險、回復常態步伐有關，「這兩個風險都是想說明央行採取偏謹慎是有理由，是在打預防針」。