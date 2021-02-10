星展集團公布，香港區去年純利54億港元，按年下跌34%，主要因爲收入減少及一般撥備增加。為應對疫情及中美貿易緊張局勢風險，期內總撥備按年翻倍至19億港元；淨息差按年收窄52點子，至1.55%。期內，總收入跌15%至142.6億元，淨利息收入跌22%至90.4億元，非利息收入微跌1%至52.2億元。

集團全年純利則為47.2億新加坡元，按年下跌26%，同樣主要由於信貸及其他損失撥備大升3.3倍拖累。

展望今年發展，星展香港行政總裁龐華毅表示，上月開始見到內地資金持續流入香港，加上本港有大型新股招股，投資相關的非利息收入有望抵銷低息環境下對利息收入的負面影響。環球低息環境持續下，他預期，淨息差將會持續受壓，將會維持在1.35至1.4%水平。

不過，受到美元走弱及人民幣升值帶動，他指出，大型內地企業到本港的融資需求增加，同時受惠內地經濟呈「V型」復甦，預計今年港銀貸款有中單位數增長。龐華毅又多次重申，預計今年不會再增加撥備，由於現時市況已較去年初改善，撥備或有機會回撥，貸款質素維持穩定。

對於虛擬銀行帶來的市場競爭，他表示，星展香港專注在財富管理業務，不會在大眾、零售市場業務競爭，而且該行服務近乎可以完全電子化，未見虛銀對該行業務造成太大影響。他續指，該行大灣區業務表現理想，隨著內地經濟反彈，區內發展將會加快，期望「跨境理財通」可以盡快推出。

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