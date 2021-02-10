本港市況未見好轉，不少機構減持手上物業套現，其中星展銀行最新沽出尖沙嘴金馬商業大廈地舖，套現8,788萬元離場。

據土地註冊處資料，尖沙咀金馬商業大廈一地舖，面積約1,878方呎，新近以8,788萬元易手，呎價約46,794元。登記買家為允盈發展有限公司，董事包括大生銀行馬氏家族成員、大銀地產主席馬清鏗。

至於原業主為星展早於2001年收購的道亨銀行，其於1995年以5,200萬元購入上址，持貨26年，賬面獲行3,588萬元或69%。

事實上，星展早年亦屢沽本港物業，包括2016年售出灣仔海外銀行信託大廈巨舖及44個車位，合共套現約6.8億元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！