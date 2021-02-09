【本報訊】國泰航空（ 293）去年獲政府出手打救，包括向政府發行總金額為195億元的優先股。不過，國泰昨日發公告指，將延遲派付原於2月16日到期的優先股股息，即拖欠政府股息近3億元。

國泰表示，據優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將累計並構成欠款，於該欠款完全支付前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。

財政司司長辦公室回應指，對於環球航空業經營環境困難，政府投資國泰航空的安排時已預留彈性，容許公司延遲向政府派發優先股股息。

懶理納稅人利益

國泰曾指，該批優先股股息率隨年數遞增，優先股發行日起計首三年的年利率為3厘，第四年為5厘，第五年為7厘，餘下年期為9厘。股息將每半年支付一次。以此推算，半年優先股股息約2.9億元。條款列明，國泰可以隨時贖回全部或部份優先股，或推遲支付股息日期。

曾任國泰航空機師的公民黨前立法會議員譚文豪指，早已質疑國泰的還款能力，政府以公帑借予國泰，對納稅人不公平，「我當時已經問政府還唔到咁點，而且佢個息口5年後會越加越高，好似發展商嘅呼吸plan，冇可能還得到」。他指自己當時再追問政府會否轉讓債券，但未獲正面回應，「我覺得政府係計劃疫情過後，國泰自行搵個融資方案還錢畀政府。（藉此逼國泰再引入中資？）我唔排除呢個可能性」。他估計至少半年後全球疫情才會退去，令航空業轉好。

國泰因疫情陷入財困，去年6月公佈390億元資本重組建議，其中政府向國泰共「泵水」273億元。昨日國泰股價升0.6%，報6.54元。