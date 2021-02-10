會計事務所德勤（Deloitte）近日捲入違規風波，一名聲稱為北京辦公室審計員工，將一份長達55頁的文件向全公司發內部電郵，舉報德勤過去4年的不合規行為。中國財政部新聞辦公室最新回應指，高度重視員工舉報問題，已第一時間約談了該所主要負責人，了解相關情況，並要求該所進行認真自查。

中國註冊會計師協會亦發聲明指，已約談會計師事務所，將配合有關監管部門做好調查工作，從嚴加強行業自律監管，主動排查風險，對違反執業準則規則和職業道德規範的會計師事務所和註冊會計師。

據內媒引述該長達55頁的PowerPoint文件，當中批評德勤在審計過程中「放飛機」，即不查看相關支持性文件而直接得出結論，又未有憑證抽查，卻寫上自己未完成的審計程序，所披露的違規事宜主要發生在2016年至2018年。三間上市公司包括中國外運（598）、博奇環保（2377）及在美國紐交所掛牌上市的紅黃藍教育（RYB）。

央媒《新華社》上周於微博指，事件涉及多宗違規審計，牽扯多家上市公，對此相關監管部門應高度重視，「一查到底，不姑息、不手軟」。

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