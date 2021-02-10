Tesla日前宣佈，購入價值15億美元的Bitcoin，並會接受Bitcoin為支付方式之一，將創辦人馬斯克唱好Bitcoin的說法付諸行動，消息一出，Bitcoin立即飛天，一度升穿4.8萬美元水平再創新高，短短兩日喪升逾兩成。市場普遍預期，今次Tesla接受Bitcoin付款，後者在市場的認受性大大提高，炒上六位數字甚至更高不再是夢。

在香港，Bitcoin概念股同樣炒到飛起，平台股如火幣科技（1611）、BC科技（863）接連破頂，疑幻似真的細價股炒風更熱，芸芸概念股中，有一隻估值依然超平，講緊嘅係栢能集團（1263）。集團主打顯示卡業務，與美國上市的大牛股AMD及Nvidia有長期合作關係，旗下自家品牌Zotac更是Bitcoin挖礦必備，概念十足。集團中期業績顯示，受惠疫情在家工作，個人電腦相關產品收入急升三成，變相又多一個賣點。

重中之重在於，栢能最新發盈喜，預期全年盈利不少於1.8億元，與上年度的1,030萬元比較，升幅高達16倍，市盈率急跌至不足9倍，比起其他普遍冇PE嘅概念股，栢能變得實在很多。你信Bitcoin未炒完的話，栢能還有一大段路要走。

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