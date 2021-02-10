由人民力量前主席袁彌明創辦的彌明生活百貨（8473），公佈截至去年12月底止9個月業績，收益按年微升0.4%至1.06億元，其中網上商店收益升168.8%至1459.4萬元，主要是由於疫情期間實施社交距離導致網上購物需求增加所致。不過集團同時因去年初爆發疫情，零售店客流量減少，導致零售店銷售產品的收益跌7.2%至8953.6萬元。

期內公司毛利升3.1%至6923.8萬元，毛利率增加1.8個百分點至65.4%，主要是集團獨家品牌及自家品牌「POME」旗下產品的銷售成本較非獨家產品為低，而其銷售總額佔集團產品銷售總額的比例增加所致。公司盈利近乎翻倍，升97.9%至2198.4萬元。

公司銷售及分銷開支則減少13.2%至2230萬元，主要是集團獲政府保就業計劃補貼約230萬元後，員工成本減少約220萬元，以及營銷開支減少約110萬元。

集團指，其目標是透過擴大銷售網絡、豐富產品組合及拓展電商業務以提升競爭力， 並維持在香港護膚品及化妝品多品牌專賣零售商市場中小型業務分部的領先地位，相信已為把握增長機會做好準備。

另外，彌明生活百貨昨日發公告指，已就轉板上市重新向聯交所遞交申請。該公司前年10月曾向聯交所遞交申請，其後申請因超過6個月而自動失效。

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