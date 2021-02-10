越秀（123）早前稱計劃分拆旗下物業管理業務於主板上市，越秀服務今日已遞交上市申請，保薦人為農銀國際、建銀國際、中信建投及越秀融資。早前有傳越秀服務擬集資約3億美元（約23.4億港元）。

上市申請文件披露，截至去年底，越秀服務在管面積為3,260萬平方米，在管項目215個，包括廣州地鐵的環境工程與物業管理。越秀服務去年首9個月營業收入7.8億元（人民幣，下同），按年升27.6%，其中非商業物業管理及增值服務的收入佔68.5%，商業物業管理及運營服務的收入佔31.5%；來自母公司的收入佔營業收入32.9%。期內，越秀服務賺1.27億元，按年升128%；物業管理服務方面，來自母公司的營業收入佔總額逾66%。

越秀服務側重大灣區發展，來自大灣區的營業收入分別佔營業收入總額逾80%。

該公司集資所得擬用於策略收購和投資；進一步發展增值服務及開發信息技術系統和智能社區等。

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