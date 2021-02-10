Vesync

Vesync（2148）發盈喜，預期截至去年底盈利增長6至9倍，主要由出售產品數量上升。

協鑫新能源

協鑫新能源（451）公佈，以先舊後新方式配售20億股股份，佔擴大後股本約9.49%，每股作價0.455元，較公司昨日收市價0.53元折讓14.15%，集資9.1億元，將用作還債及一般營運資金。

鳳凰衛視

鳳凰衛視（2008）發出澄清公告，指公司正考慮委任新人選出任行政總裁一職，以及分開行政總裁及董事會主席角色，目前未有任何相關決定。有報道指創辦人劉長樂及其家族已完全撤出公司管理層，而董事長及總經理亦已換人。

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