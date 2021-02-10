港交所（388）昨宣佈委任投行摩根大通高層歐冠昇（Nicolas Aguzin）為新一任行政總裁，高盛及花旗就此發表最新研究報告，雖然前者重申「沽售」評級，而後者較為看好歐冠昇的投行經驗有助港交所發展，但兩份報告均關注他如何推動港交所的併購步伐。

港交所最新升3.6%，報533.5元。

高盛報告指出，市場重點關注歐冠昇的策略及淨現金流的使用，重申「沽售」評級，目標價為410元。報告指，港交所自2019年以「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」為三大集團戰略。隨着行政總裁的變動，該行關注對該所策略的變化。

報告續指，雖然併購倫交所的計劃失敗告終，但港交所明言會繼續尋求目標，及擴展固定收益業務，目前港交所現有約300億元的淨現金流。

花旗報告則給予港交所「買入」評級，目標價575元。報告指出，市場最初關注歐冠昇與內地監管機構及中央之間的關係。但在中長期上，焦點將轉至他的長期戰略上。該行認為，市場重點關注港交所未來會否有更多併購、產品及地域的多元發展等。

報告亦提到，歐冠昇的投行經驗或有利港交所在併購的增長動力，併購可能會持更加開放態度。而港交所的淨現金流有利併購步伐。

花旗續指，港交所約80%上市的是內地公司，而歐冠昇的國際背景及經驗有利吸引國際公司赴港上市。該行預計，港交所未來5年的新股集資持續強勁，加上與內地連繫增加，有利該所表現。

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