一手市場氣氛活躍，多個新盤錄貨尾大額成交。其中新地（016）屯門御半山已屆現樓，最新一伙頂層特色戶以雙破頂價成交，造價1,680萬元。

一手住宅網成交冊顯示，御半山1B座32樓B室，實用面積797方呎，連471方呎天台，名為「Sky Regency 半山御天大宅」，屬三房套房設計，今日以1,680萬元成交，實用呎價21,079元，成交價與呎價皆創該項目同類型單位新高。

發展商指，項目已售出超過95%單位，日前沽出2B座19樓E室的兩房單位，實用面積441方呎，成交金額720萬元，呎價16,327元。

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