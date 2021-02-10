中國上月錄得通縮，國家統計局公佈，1月份錄得CPI為負0.3%，略低過預期的無增長，而去年12月則錄得通脹0.2%。於上月數據中，去年價格變動的翹尾影響約-1.3個百分點，新漲價影響為1個百分點。主要受服務價格按年下跌較多所影響。

CPI當中，城市CPI降0.4%；農村降0.1%；其中食品價格上升1.6%；非食品價格跌0.8%；消費品價格跌0.1%；服務價格下跌0.7%。

至於PPI按年增長0.3%，符預期，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業價格按月升3.8%；有色金屬冶煉和壓延加工價格按月上升0.9%。

此外，統計局亦公佈調整CPI調查分類目錄，其中大類保持不變，基本分類由262個增至268個，新增外賣、母嬰護理服務、新能源小汽車及網約車等新興服務。

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