即將踏入牛年，發展商趕緊部署推售，華懋集團觀塘新盤安峯早前開價，首批68伙折實均價破2萬，成區內首批最貴新盤；發展商計劃大年初九賣樓，現已錄足額認購。

華懋集團銷售部總監吳崇武指，安峯現時已錄得足額認購，對於收票情況感到滿意，將視乎未來收票情況，短期內公布銷售安排，暫定最快下周六（大年初九）賣樓。

另外項目今日公開會所餐飲服務，集團與同系觀塘如心艾朗酒店合作，將會為項目住戶提供酒店外賣到會服務，亦可以請酒店大廚到項目宴會廳親自烹調餸菜宴客。交通方面，集團將安排接駁車由項目前往如心大朗酒店，酒店位置鄰近牛頭角地鐵站。

帝御·嵐天暫收3,885票 最快下周次輪銷售

帝國集團及香港小輪（055）合作發展、恒地（012）負責銷售的屯門帝御·嵐天早前首輪銷情理想，發展商隨即加推112伙應市。恒地營業（一）部總經理林達民指，項目暫收3,885票，超額認購約34倍，料最快下周一（大年初四）或下周六（大年初九）進行次輪銷售，並有機會於下周二再加推。

林達民續指，由於項目客源主要來自新界西一帶及以年輕客居多，故原設於尖沙嘴美麗華商場大堂的路演，將於16日移師至屯門時代廣場進行。

帝御·嵐天最新介紹會所設施，恒地營業（一）部助理總經理蔡堃耀表示，會所內特設529個會員專櫃，備有6種呎吋，可供住戶租用作儲物，料以月租或季租為主。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！