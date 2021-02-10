屋宇署去年12月共批出14份建築圖則，其中，新地(016)位於啟德跑道區的臨海百億地王，獲屋宇署批出圖則，可建住宅樓面達62.5萬方呎，包括興建8幢23層高商住樓宇、1幢5層高分層住宅及1幢3層高住宅。

去年12月獲屋宇署批出建築圖則共14份，九龍區佔去7份，新界區佔去6份，港島區佔去1份。其中，新地於2019年斥資以112.6億元，每方呎樓面地價達17,360元投得的啟德跑道區第4C區3號地皮，獲批建8幢23層高商住樓宇、1幢5層高分層住宅及1幢3層高等住宅，住宅樓面約62.5萬方呎，非住宅樓面約3.05萬方呎。

地皮毗鄰啟德商業地，享有維港海景，與對岸同系海璇形同門廊，並為啟德跑道區內首幅百億元地王。除啟德地皮外，12月份獲批圖則尚包括萬泰集團於大埔滘的住宅地皮，地皮於2017年以3.23億元投得，准建23幢3層高洋房，總樓面約5.7萬方呎。至於，房協位於元朗洪水橋安置屋邨第1A期，則獲批興建1幢23層高分層住宅及住宅休憩設施，總樓面約14.05萬方呎。

鵬程亞洲（936）位於旺角新填地街及上海街交界蚊型地，則准建1幢16層高商住大樓；其中，住宅樓面佔8,266方呎，非住宅樓面佔2163方呎。

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