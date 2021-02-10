《華爾街日報》引述知情人士指出，字節跳動旗下TikTok美國業務，原計劃出售給甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart Inc.），惟遭到無限期擱置，原因是美國總統拜登就中資科企的潛在保安風險進行全面審查。

知情人士說，字節跳動代表與美國國家安全官員之間的討論仍在繼續，這些討論集中在數據安全和防止TikTok收集美國用戶信息事宜上。

但是，由於拜登政府決定親自對中資科技公司數據收集所帶來的潛在安全風險作出回應，因此牽涉TikTok交易事宜短期內不會有方案。

美國國家安全委員會發言人Emily Horne指出，其計劃開發一種綜合方式保護美國數據及解除威脅，包括在美國運行中國應用程序和其他軟件所帶來的風險，「在未來幾個月中，我們希望在全面了解所面臨的風險前提下，審查有關個別案例。」

上展美國政府實施TikTok禁令至2月18日。字節跳動曾在9月時宣佈與甲骨文和沃爾瑪達成交易，但內容未能滿足特朗普要求，多方至今尚在談判。

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