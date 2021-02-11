《華爾街日報》引述知情人士指，騰訊（700）一名高層被中國當局拘留，為對涉及中國一位前高級執法官員的高調貪腐案進行調查的一部份 。騰訊股價未見異動，暫跟隨大市跌1.3%，報751元。

今個月初，騰訊發佈「反舞弊通報」，除了嚴查自家員工賄賂貪腐的情形、開除超過100名人員並永不錄用外，還列出37間涉案公司加入黑名單，從此不再合作。

公告指，2019年第四季度至今，騰訊反舞弊調查部共發現查處違反「騰訊高壓線」約60多宗案件，100多人因違反而被辭退，40多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，涵蓋遊戲和娛樂在內的多個部門。

《彭博》指出，這項罕見的揭露顯示北京當局嚴查政府幹部、企業高層腐敗的立場日益強硬，在習近平下令執行反腐活動的1年中，就有超過150萬政府官員受到懲罰。

報道沒有提到高層是否已被辭退，《蘋果》正就事件向騰訊了解。

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