早前Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）連番撐加密貨幣，支持Bitcoin價格一度升至近48,000美元水平，惟最近高位回吐，根據CoinMarketCap報價，最新報44,622美元，過去24小時下跌3%。Twitter及Mastercard均談及接受加密幣，但效應遠不及馬斯克。

昨晚Twitter財務總監Ned Segal表示正考慮將Bitcoin加入其資產負債表之內，並指若員工和供應商要求以Bitcoin支付，Twitter可能會考慮投資Bitcoin。而Mastercard亦表示，計劃今年於其網絡加入提供支援加密貨幣選項。

Mastercard將接受加密幣支付

Mastercard表示今年稍後時候起允許商戶接受加密貨幣付款，標誌傳統金融機構對加密幣的最新擁抱，該行負責數碼資產的副執行總裁Raj Dhamodharan在文章中指，此舉讓客戶按自己意願轉移數碼資產，無論是傳統抑或加密。

Mastercard卡已與一些加密幣平台合作，允許人們憑卡消費他們的加密資產，不過這不意味加密貨幣於Mastercard網絡流動，因為加密幣平台會將數字貨幣轉換為傳統貨幣，冉傳輸給Mastercard卡。Mastercard認為支援以加密幣支付，能加快支付流程，避免消費者和商戶在加密幣和傳統幣來迴轉兌換才能完成交易。

Mastercard計劃自行選擇支援的加密貨幣，希望在尊重消費者隱私、遵循合規程序下，「提供人們需要的穩定的消費工具，而非投資工具」的加密貨幣。

耶倫斥加密幣有不正常使用

美國財長耶倫繼續警告加密貨幣市場，她指加密貨幣出現不常使用的情況，「我們正曝露於詐騙、洗黑錢、恐怖分子融資及資料私隱。」但指新的金融科技或可幫助打擊罪行及減少不公平現象，其中包括追踪洗黑錢及對抗黑客。

耶倫在金融業創新圓桌會議上講話，稱新技術可以用來阻止有組織犯罪的黑錢流動和反擊黑客，也可以用來縮小美國的數碼差距。

她指12月通過的《反洗錢法》將允許財政部重新制定打擊非法金融的框架，該框架自上世紀70年代以來基本沒有變化，「更新的時機再好不過了」，並稱疫情引發了更多也更複雜，針對醫院、學校、銀行和政府的網絡攻擊。雖然加密貨幣和虛擬資產提供了希望，但它們也被用來洗黑錢和資助恐怖主義。

她又指金融業的創新可以幫助解決這些問題，同時讓數百萬人有機會進入金融系統。耶倫承諾將優先打擊不平等和差異，並指「創新不應該僅僅是抵禦壞人的盾牌。創新還應該是幫助更多的人攀登到更高生活質量的階梯。」

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