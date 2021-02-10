【本報訊】雖然去年疫情肆虐，但發展商對本港樓市仍然看好，繼續部署新盤發展。去年12月屋宇署批出14份建築圖則，當中包括新地（016）啟德4C區3號臨海住宅地王，涉及住宅樓面逾60萬方呎。

屋宇署公佈，去年12月批出14份建築圖則，其中港島1份、九龍7份及新界6份。批出的圖則包括4項住宅及商住發展、4項商業發展、2項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。

批出的建築圖則，包括新地啟德4C區3號住宅地，涉及住宅樓面62.5萬方呎及約3.05萬方呎非住宅樓面，興建8幢23層高商住大廈、1幢5層分層住宅及4幢3層高洋房。地皮毗鄰啟德商業地，享有維港海景，與對岸同系海璇形同門廊，並為啟德跑道區內首幅百億元地王。

「組裝合成」屋邨建23層高

另外，鵬程亞洲（936）旗下旺角新填地街及上海街交界蚊型地亦獲批建1幢16層高商住大樓，其中住宅面積逾8,200方呎，非住宅樓面則佔逾2,100方呎。而萬泰集團大埔滘逸遙路住宅地，亦獲批建23幢3層高洋房，總樓面約5.71萬方呎。房協首次以「組裝合成」興建的洪水橋安置屋邨第1A期，亦獲批建1幢23層高分層住宅，總樓面約14.05萬方呎。

最後一幅啟德跑道地料值百億

土地供應短缺，啟德發展區為近年官地供應重鎮，經過連年推售，目前跑道地都只餘下最後一幅啟德4E區2號住宅地，並將於周四截標。地段地盤面積11.8萬方呎，最高可建樓面面積約64.8萬方呎，其中住宅樓面面積約62.5萬方呎。市場對地段估值約為84億至106億元，每呎樓面地價約為1.3萬至1.64萬元。

華坊諮詢資深董事梁沛泓指，啟德區一手市場氣氛仍然暢旺，市場對啟德區有承接力。另一方面，山頂文輝道第二幅住宅地昨日公佈的中標價高於市場預期，也對豪宅地價有正面影響。此外，去年年底中海外獨資奪得規模較細的4E區1號地皮，每呎樓面地價約13,009元，地價比市場預期高，第二、三標價亦貼近中標價，反映競爭十分激烈。因此預料最後一幅啟德跑道區住宅地皮可接獲6至8份標書，預計可售102至106億元，每呎樓面地價1.57萬至1.64萬元。

萊坊執行董事林浩文指，預計各大發展商對啟德住宅地皮仍有興趣，對後市亦有信心，約7至10個發展商會入標。由於項目投資額大，加上在近日經濟環境下，相信以實力雄厚的發展商入標為主，部份中資亦會參與。雖然預計入標發展商較多，但林浩文對地段估值較低，約84億至97億元，每呎樓面地價約1.3萬至1.5萬元，料落成後呎售2.8萬元起，總投資額約120億至140億元。